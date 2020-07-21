Захоплення заручників в Луцьку СБУ Волинської області кваліфікувала як терористичний акт.

Про це повідомили на Facebook-сторінці відомства.

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Також ситуацію із заручниками у Луцьку прокоментував голова Служби безпеки України Іван Баканов.

– Наразі співробітники Антитерористичного центру при СБУ роблять усе можливе, аби заручники якнайшвидше були звільнені. Ситуація потребує злагоджених дій усіх правоохоронних структур, тому ми знаходимося в постійному контакті, – заявив Баканов.

Він також зауважив, що питання звільнення заручників має залишатися поза увагою ЗМІ, тому всі подробиці будуть оголошені згодом, після успішного завершення операції.

У Луцьку захопили автобус

Вранці 21 липня на Театральному майдані у Луцьку терорист Максим Плохой (Кривош) захопив автобус з пасажирами, який курсував за маршрутом Краснилівка-Берестечко.

Загалом в автобусі перебуває до 20 заручників, серед яких є літні люди та діти. На місці події чатує спецназ та снайпери, керівництво Нацполіції та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Станом на 19.00 луцький терорист вперше з моменту захоплення передати заручникам воду та їжу.

Годиною раніше одна із заручниць зв’язувалася із журналістами, щоб повторити вимоги Плохого та нагадати, що час збігає.

Фото: Волинські новини