Захоплення заручників у Луцьку: терорист обстріляв дрон СБУ і кинув вибухівку

Зловмисник, який захопив заручників в автобусі у Луцьку, обстріляв безпілотник СБУ, який правоохоронці запустили в рамках плану Бумеранг.

Чоловік кілька разів вистрілив у бік безпілотника, повідомив заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Після цього зловмисник викинув з автобуса предмет, який вибухнув.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, наголосив Геращенко.

Читайте: Захоплення заручників у Луцьку: всі подробиці, відомі наразі

Зі свого боку глава МВС Арсен Аваков заявив, що правоохоронці ведуть перемовини з чоловіком, який захопив заручників в Луцьку.

– Із заручниками усе гаразд. Ми сподіваємося, що зможемо вирішити це питання найближчим часом, – сказав він.

Що відомо про захоплення заручників у Луцьку

Озброєний чоловік, який назвався як “Максим Плохой” захопив автобус в центрі Луцька на Театральній площі вранці 21 липня.

У транспорті перебувають близько 20 пасажирів.

Поліція ввела операцію Заручник, а СБУ ввела план Бумеранг.

Зловмисник повідомив, що має із собою вибуховий пристрій, а ще один сховав в іншому місці та може його підірвати.

Терористом виявився житель Дубно на Рівненщині Кривош Максим Степанович, який раніше лікувався у психіатричній лікарні.

ЗМІ повідомили, що чоловік вимагає, щоб найвищі чиновники записали в YouTube заяви про те, що вони терористи в законі.

Фото: МВС України