Захоплення автобуса в Луцьку - як відбувався штурм і затримання терориста

21 липня Служба безпеки України спільно з Національною поліцією звільнила у Луцьку 13 заручників, яких 12 годин тримав у захопленому автобусі терорист Максим Кривош (Плохой).

У результаті спецоперації Бумеранг усіх заручників звільнили неушкодженими.

Правоохоронці розповіли, що терорист сам вийшов із автобуса і ліг на землю. Однак на онлайн-трансляціях, які вели місцеві телеканали, було видно, що на місці був штурм.

Спецназ розпочав спецоперацію близько 21.30. Після того, як автобус залишили заручники, до нього під’їхав БТР і мікроавтобус із силовиками. Було чутно численні постріли і потужний вибух.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у зловмисника були функціонуючі пістолет і автомат, а також бойові гранати, тому “загроза була”.

Водночас вибуховий пристрій на дистанційному управлінні, про який казав терорист, виявлено не було.



































Бойовик у Луцьку: як відбувалася спецоперація зі звільнення заручників / 9 фотографий

Аваков також розповів, що чоловік, який утримував заручників, під час переговорів стріляв у першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля і куля пройшла в 15-20 см повз нього.

Крім того, правоохоронці встановили, що у терориста були спільники, одного з яких затримали у Харкові.

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Що загрожує луцькому терористові

Встановлено, що луцьким терористом є Максим Кривош (Плохой), який пропагував екстремістські погляди.







Бойовик у Луцьку: як відбувалася спецоперація зі звільнення заручників / 2 фотографии

Аваков охарактеризував терориста як “неврівноважену людину, яка намалювала собі світ, придумала помсту світу”.

Зловмисника після психічної експертизи чекає звичайна судова процедура, повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко.

Адже ніхто не загинув, ймовірно, терориста не засудять до довічного ув’язнення, а дадуть тривалий термін, повідомив він.

Фото: МВД