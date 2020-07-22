Карантин в Україні: порушників оштрафовано вже на 7,7 млн грн

Понад 14 тис. поліцейських, курсантів, військовослужбовців Нацгвардії та Збройних сил України патрулюють вулиці та місця скупчення людей в Україні, контролюючи дотримання карантину громадянами.

Від початку введення обмежувальних заходів проти порушників було складено майже 20 тис. адмінпротоколів. Суди винесли рішень про штрафи за цими протоколами на 7,7 млн ​​грн, доповіли президенту Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді 22 липня.

Також правоохоронці несуть посилену службу в місцях, де надходять сигнали про замінування.

Зі свого боку Зеленський подякував правоохоронцям за вдало проведену операцію зі звільнення заручників із автобуса в Луцьку 21 липня.

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“Мінування” метро Вокзальна у Києві

У Києві 22 липня близько 12.00 було закрито станцію метро Вокзальна з метою перевірки саперами повідомлення про мінування.

Вибухівку в метро не виявили, і столична підземка відновила свою роботу в звичайному режимі.

Напередодні в Києві близько 12.30 пролунав вибух біля станції метро Мінська в Києві.