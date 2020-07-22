Карантин в Україні: порушників оштрафовано вже на 7,7 млн грн

Понад 14 тис. поліцейських, курсантів, військовослужбовців Нацгвардії та Збройних сил України патрулюють вулиці та місця скупчення людей в Україні, контролюючи дотримання карантину громадянами.
Від початку введення обмежувальних заходів проти порушників було складено майже 20 тис. адмінпротоколів. Суди винесли рішень про штрафи за цими протоколами на 7,7 млн грн, доповіли президенту Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді 22 липня.
Також правоохоронці несуть посилену службу в місцях, де надходять сигнали про замінування.
Зі свого боку Зеленський подякував правоохоронцям за вдало проведену операцію зі звільнення заручників із автобуса в Луцьку 21 липня.
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“Мінування” метро Вокзальна у Києві
У Києві 22 липня близько 12.00 було закрито станцію метро Вокзальна з метою перевірки саперами повідомлення про мінування.
Вибухівку в метро не виявили, і столична підземка відновила свою роботу в звичайному режимі.
Напередодні в Києві близько 12.30 пролунав вибух біля станції метро Мінська в Києві.