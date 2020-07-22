Луцький терорист Максим Кривош наразі знаходиться у СІЗО та йому висунули обвинувачення.

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що Максим Кривош, який захопив автобус з пасажирами у Луцьку 21 липня, знаходиться під вартою, а його звинувачують у тероризмі, захопленні заручників та у незаконному зберігання зброї.

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– Я впевнений, що суд не обере жодного запобіжного заходу, окрім як тримання під вартою. Далі його чекає суд. Максим Кривош отримає тривалий термін ув’язнення, – сказав Гращенко.

Також він додав, що під час захоплення терориста ніхто не постраждав, тому суд враховуватиме цей факт. Також максимальна міра покарання – довічне ув’язнення.

Захоплення заручників у Луцьку

Луцького терориста Максима Кривоша затримали ввечері 21 липня, який уранці того ж дня захопив автобус з пасажирами та почав погрожувати підірвати його.

Впродовж усього дня він тримав людей у салоні громадського транспорту та не дозволяв нікому підходити. Кілька разів він кидав гранати та стріляв з вогнепальної зброї.

Під вечір він дозволив принести поліції води для заручників, а після розмови з президентом Володимиром Зеленським випустив трьох пасажирів: жінку похилого віку, дитину та вагітну.

Пізніше терорист Максим Кривош сам здався правоохоронцям та випустив усіх заручників.

Працівники поліції також зазначили, що у нього були спільники. Близько опівночі працівники Харківської поліції затримали 44-річного харків’янина.

У нього в будинку було виявлено зброю: гранати, пістолети, учбово-імітаційні запали. Наразі він погодився співпрацювати зі слідством.