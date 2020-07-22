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Факти / Надзвичайні події

Могло виглядати надмірно, але так треба: Аваков пояснив штурм автобуса в Луцьку

Служба безпеки України розпочала штурм автобуса із заручниками в Луцьку, незважаючи на те, що терорист Максим Кривош здався, бо не було відомо, чи є в автобусі спільники зловмисника.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і додав, що правоохоронці діяли за процедурою в таких ситуаціях.

Після того, як терориста закували у наручники, СБУ розпочала операцію для перестрахування від можливого вибуху в автобусі, додав Аваков.

– Такі правила вам іноді, може бути, виглядають зайвими, але так потрібно діяти. Ось і все, – сказав глава МВС.

Міністр також розповів, що правоохоронці намагалися зберегти людські життя, і уточнив, що такий пріоритет встановив президент Володимир Зеленський.

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Захоплення заручників у Луцьку

Вранці 21 липня в центрі Луцька озброєний автоматом, пістолетом і гранатами терорист Максим Кривош взяв у заручники 13 людей у Луцьку.

12 годин правоохоронці намагалися домовитися зі зловмисником, і врешті-решт він вирішив здатися.

Усіх заручників вдалося звільнити неушкодженими.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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