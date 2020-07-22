У справі викрадення та катування двох неповнолітніх хлопців у Кривому Розі з’явилися нові подробиці.

Виявляється, 36-річний чоловік, який запроторив дітей до свого підвалу, діяв з двома спільниками, а перед тим підлітків вивезли до лісосмуги та побили.

З численними ранами та забоями юнаки Дмитро та Андрій залишилися одні за ґратами підвалу: одному з них чоловік відрізав палець на нозі, іншому – пошматував вухо.

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Стало відомо про мотиви такого звірячого ставлення чоловіка до дітей.

Виявляється, таким чином він хотів провчити хлопців через нібито крадіжку його інструментів з гаража.

Сусіди затриманого чоловіка не можуть повірити у те, що сталося, проте засуджувати його не стали.

У поліції розслідуватимуть інцидент одразу за кількома статтями – зокрема, замах на вбивство та незаконне позбавлення волі, що передбачає до 15 років тюрми.

Про катування двох викрадених підлітків у Кривому Розі стало відомо 20 липня.

Після звільнення дітей доставили до лікарні з чисельними тілесними ушкодженнями.

На місці події правоохоронці виявили та вилучили знаряддя злочину: битку, ножі та пістолет травматичної дії.