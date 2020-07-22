В Одесі з танкера Делфі продовжують витікати нафтопродукти

В Одесі біля берегів пляжу Дельфін із затонулого танкера Делфі в черговий раз стався розлив нафтопродуктів.

22 липня виявили пляму площею 180 квадратних метрів.

Про це заявив директор муніципального департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Олександр Тищенко.

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Він зазначив, що зараз над усуненням плями працюють фахівці. Цим займаються водолази, які використовують сорбент.

– Там встановлені захисні бони, але коли піднімаються хвилі, вони не справляються, – сказав Тищенко.

Також він додав, що водолази перевіряють, це новий витік чи ні. Зараз прораховується сума збитку, яка буде виставлена ​​судновласнику.

Танкер Delfі зазнав аварії в листопаді 2019 року в Чорному морі біля Одеси. Через шторм і удари з нього випали бочки і почав витікати мазут.

Судновласник пообіцяв прибрати Delfі з пляжу Дельфін до 31 березня. Його планували розрізати на частини або відбуксирувати. Але судно так і не прибрали через карантин.