Волонтера Олексія Кучапіна знайшли мертвим у Києві (фото)

Тіло зниклого безвісти волонтера Олексія Кучапіна виявили у квартирі в Дніпровському районі Києва.

Попередній огляд судмедекспертів не виявив жодних ознак насильницької смерті.

Провадження перекваліфіковано на ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК із додатковою кваліфікацією – природня смерть.

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У Олексія Кучапіна вдома залишилася дружина і новонароджена дитина.

Близький друг, священик-волонтер Захарія Керстюк переконаний, що існує прямий звязок між зникненням та чіткою громадянською позицією Олексія Кучапіна.

За дивного збігу обставин номер Олексія зник з усіх закритих волонтерських груп відразу після того, як чоловік перестав виходити на зв’язок.

Історія зникнення Кучапіна

Про зникнення волонтера Олексія Кучапіна стало відомо 16 липня. Як розповіли близькі, тоді чоловік вирушив до Дніпра, скориставшись сервісом Blablacar.

Однак компанія встигла спростувати цю інформацію: за їхніми даними, з мобільного номера Кучапіна не було замовлено жодних поїздок у липні.

Волонтер Олексій Кучапін був головою ГО Дім Милосердя, де займався матеріальною та правовою допомогою для безхатьків.

За словами одного із друзів Кучапіна, останні декілька тижнів він розслідував справи, напряму пов’язані із нелегальним вивезенням українських дітей за кордон.

Після зникнення усі телефони волонтера були вимкнені, він також видалився з волонтерських груп. Тимчасово перестав працювати й сайт Дім Милосердя.

Досудове розслідування триває, усі обставини встановлюються.

Фото: Захария Крестюк