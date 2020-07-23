Чоловік, який захопив у заручники поліцейського у Полтаві та прямує у бік Києва, оголосив свою головну вимогу.

За повідомленням деяких ЗМІ – зараз у зловмисника головна вимога – не заарештовувати його.

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Уже стало відомо, що чоловік раніше вже був судимий за зберігання і збут наркотиків.

У Полтаві під час спецоперації із затримання зловмисник, який викрав автомобіль, почав чинити опір та погрожувати правоохоронцям гранатою.

Чоловік узяв у заручники співробітника поліції. Потім за результатами перемовин, зловмисник обміняв поліцейського на керівника карного розшуку в Полтавській області Віталія Шияна та поїхав із ним на наданому авто у бік Києва.

Уже відомо, що підозрюваним є Роман Скрипник 1988 року народження. Чоловіка вже судили за двома статтями, зокрема за збут наркотиків. Також за попередніми даними він служив в АТО, у нього є дружина та дитина.