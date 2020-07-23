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Факти / Надзвичайні події

На Дніпропетровщині автобус злетів у кювет – 15 людей у лікарні

На Дніпропетровщині у Петриківському районі автобус з пасажирами злетів у кювет. До лікарні доставлені 15 пасажирів.

Автобус рухався за маршрутом Кам’янське – СТ Чайка. За інформацією поліцейських,  водій не впорався з керуванням транспортним засобом.

В результаті автобус виїхав за межі проїзної частини, злетів у кювет та перекинувся.

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На Днепропетровщине автобус слетел в кювет

Встановлено, що в автобусі перебували близько 20 пасажирів. Водій втік з місця ДТП.

Наразі розшукується водій та з’ясовуються всі обставини події.

ДТП на Вінниччині

23 липня у Вінницькій області в Літинському районі на автодорозі сталася смертельна ДТП за участю Opel Zafira і вантажівки MAN.

В Opel знаходилися семеро людей. Чотири пасажири легковика загинули, двоє отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Наразі поліція встановлює всі обставини пригоди.

Джерело: Нацполіція

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