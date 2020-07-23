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Факти / Надзвичайні події

Телевізор не поділили: причини вбивства у Запорізькому геріатричному пансіонаті

У Запорізькому геріатричному пансіонаті 75-річний пенсіонер вбив свого 74-річного сусіда.

У результаті сварки старший з опонентів наніс молодшому кілька смертельних ножових поранень в область грудної клітини.

Заступник директора Запорізького геріатричного центру Сергій Павлов розповів, що чоловіки звичайні люди похилого віку, які мають інвалідність. У обох немає ніг.

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Олександр Логвінов, якого підозрюють у вбивстві, розповідає, що він доктор економічних наук, професор. За його словами він не вбивця, а жертва, бо наніс ножові поранення сусіду, коли захищався.

Також він розповів, що стало причиною сварки – пульт від телевізора. Мовляв, загиблий не перемикнув ТБ-програму.

За словами Логвінова, сусід спочатку бився палицею, а потім схопитися за ніж. Підозрюваному вдалося вихопити ніж та завдати удари у відповідь.

Затриманий наполягає на тому, що це була самооборона.

У Запоріжжі чоловік побив військового через зауваження

У Запоріжжі чоловік побив військовослужбовця батальйону Азов, бо той зробив йому зауваження.

Потерпілого доставили до лікарні. Наразі його стан здоров’я залишається стабільно важким, чоловік лежить в комі.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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