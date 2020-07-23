У Харківській області СБУ затримала злочинне угруповання з чотирьох осіб, зокрема екс-правоохоронців, які займалися рейдерством та вимаганням коштів.

Злочинну групу очолював кримінальний авторитет, відомий під псевдонімом Князь, чоловік раніше був засуджений за вбивство.

Угруповання діяло на території Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

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Правоохорнці провели низку обшуків та вилучили 8,4 млн грн, близько $170 тис. та €40 тис., а також документи та зброю.

У поліції готують підозру у викраденні людей, вимаганні, розбої та незаконному заволодінні транспортними засобами учасникам групи.

Нині слідчі встановлюють інших можливих спільників.



















У Харківській області СБУ затримала банду і кримінального авторитета Князя / 5 фотографий

Напад на підприємця

У Київській області група чоловіків незаконно проникла у дім підприємця і, погрожуючи розправою, викрала гроші.

Поліція оперативно розшукала зловмисників, у яких і раніше були проблеми з законом.

Чоловікам загрожує в’язниця.