Волонтер Олексій Кучапін помер - нові подробиці слідства

Поліція продовжує слідство у справі відомого волонтера Олексія Кучапіна, якого 22 липня знайшли мертвим на зйомній квартирі в Києві.
Під час попереднього огляду судмедексперта жодних ознак насильницької смерті виявлено не було.
– Під час огляду квартири, окрім документів та особистих речей померлого, правоохоронці вилучили 11 пігулок та записку. Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, серед яких почеркознавча та психологічна, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що стан речей у квартирі залишився недоторканим, на вхідних дверях немає жодних пошкоджень.
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Також у поліції розповіли, що наразі триває робота зі свідком, з яким спілкувався загиблий перед смертю.
– Свідок (ім’я якого не розголошується – Ред.) надав важливі покази для слідства.
Для встановлення остаточної причини смерті Олексія Кучапіна необхідно дочекатися результатів усіх експертиз.
Справа розслідується у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
Що кажуть близькі Кучапіна
Про те, що волонтер Олексій Кучапін зник, його дружина повідомила 19 липня.
Велике коло його друзів та колег-волонтерів виступили проти офіційної версії поліції та переконують, що Олексій зник за дивних обставин, і за не менш дивних обставин було знайдено його тіло.
За словами представників організації Бездомние.ua, квартиру, де знайшли Олексія Кучапіна, чомусь так і не опечатали.
Поліція ж, посилаючись на важливість експертиз, відмовилася показати тіло загиблого його родині.
Волонтери, які були добре знайомі з загиблим, закликали не замовчувати справу Олексія і вимагати справедливого слідства.