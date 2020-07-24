Стрілянина сталася на трасі біля Миколаїва. Посеред ночі 43-річний чоловік приїхав з’ясовувати стосунки зі знайомим, а той прихопив із собою рушницю.

Під час бійки чоловік вистрілив в опонента та втік, залишивши пораненого стікати кров’ю.

За усією розбіркою здалеку слідкував таксист, який привіз чоловіка на місце і залишився почекати.

Саме він почув постріли, побачив, як поїхав з місця невідомий автомобіль, а коли підбіг ближче, то помітив свого клієнта скривавленого із простреленою ногою.

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Чоловік ледь дихав, але був ще живий. Водій, який став свідком, почав терміново телефонувати в усі екстрені служби.

На місці події були знайдені декілька гільз від гладкоствольної рушниці, а також декілька ножів. Чоловік перебував у напівсвідомому стані, пояснити нічого не міг.

Пораненого у вкрай тяжкому стані доправили до лікарні. На жаль, врятувати ногу чоловікові не вдалося. Поранення виявилося настільки серйозним, що кінцівку довелося ампутувати. Зараз хворий все ще у тяжкому стані перебуває в травматологічному відділенні.

Кривдника розшукали вже за декілька днів. Це 37-річний мешканець Миколаєва.

З’ясувалося, що постраждалий звабив дружину зловмисника. За злочин чоловікові загрожує позбавлення волі терміном на вісім років.

Нещодавно на ринку 7-й кілометр, що в Одеській області, сталася стрілянина у магазині, де продають тканини. В результаті стрілянини постраждали дві людини, їх госпіталізували.