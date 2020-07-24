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Факти / Надзвичайні події

Не встигли врятувати: у Києві жінка загинула на очах у сусідів

На Троєщині на дев’ятому поверсі висотки спалахнула пожежа. У квартирі знаходилася бабуся інвалід, якій майже 90 років.

Сусіди, щойно відчули запах гару, вибігли на двір. На їхніх очах жінка загинула.

– Вона загорілася. Одежа на ній загорілася, волосся. І скоріше, що вона впала туди в сміття,- розповідають очевидці.

Коли пожежники дісталися балкону, жінка вже обвуглилася до кісток. Свідки були обурені: мовляв, рятувальники – зволікали, а техніки приїхало – недостатньо.

– Стоїть одна машина. І без драбини, без нічого. Не можуть нічого зробити. Бігають, машина біля дому їздить, бігає пожежник, не знають за що хапатися, – каже сусід.

І коли прибула машина з драбиною, квартира вже палала, а рятувати жінку було запізно. Рятувальники виправдовуються: пожежу гасили одночасно і з вулиці, і зсередини під’їзду. Встигли вивести з квартири чоловіка.

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Майже три години рятувальники намагалися приборкати полум’я, але марно. Бо квартира повністю захаращена сміттям. Купи мотлоху складені аж до стелі і його доводиться просто викидати через балкон та вікно.

Син жінки, яка загинула, необережно грів чайник на газовій плиті. Наразі з’ясовуються всі обставини події.

Нещодавно в Луганській області спалахнули пожежі поблизу села Осколонівка Новоайдарського району.

Вогонь розкинувся на величезній території та знищив понад 100 будинків. Що стало причиною пожежі наразі точно невідомо, однак розглядаються три версії.

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