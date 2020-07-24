PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Києві: жінка кричала про допомогу, але рятувальники не встигли (18+)

У Києві на Троєщині в багатоповерхівці спалахнула сильна пожежа в одній із квартир на десятому поверсі.

Поки їхали пожежники, мешканка квартири вибігла на балкон і почала кричати про допомогу, розповіли очевидці.

Рятувальники ДСНС, які прибули на місце, не встигли врятувати жінку.

Про інших постраждалих внаслідок пожежі інформації поки немає. Також невідомо, чи загасили пожежу в квартирі.

Відео 18+

Читайте: Намагалася загасити вогонь: в Києві у пожежі постраждала 10-річна дівчинка

У Києві загорівся автомобіль

23 липня вдень на площі Тараса Шевченка в Оболонському районі столиці загорівся автомобіль.

Вогонь виник у вантажному відсіку ГАЗелі. Пожежні змогли загасити пожежу, але в автомобілі згоріли меблі та паперові вироби.

Джерело: Perepichka News

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх