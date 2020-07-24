Пожежа в Києві: жінка кричала про допомогу, але рятувальники не встигли (18+)

У Києві на Троєщині в багатоповерхівці спалахнула сильна пожежа в одній із квартир на десятому поверсі.

Поки їхали пожежники, мешканка квартири вибігла на балкон і почала кричати про допомогу, розповіли очевидці.

Рятувальники ДСНС, які прибули на місце, не встигли врятувати жінку.

Про інших постраждалих внаслідок пожежі інформації поки немає. Також невідомо, чи загасили пожежу в квартирі.

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У Києві загорівся автомобіль

23 липня вдень на площі Тараса Шевченка в Оболонському районі столиці загорівся автомобіль.

Вогонь виник у вантажному відсіку ГАЗелі. Пожежні змогли загасити пожежу, але в автомобілі згоріли меблі та паперові вироби.

Джерело: Perepichka News