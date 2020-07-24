Дві мешканки Полтавської області ошукали пенсіонерку та забрали усі її заощадження.

73-річна жінка звернулась до Оболонського управління поліції у Києві, що дві жінки видурили у неї усі гроші.

Пенсіонерка розповіла, що на вулиці до неї підійшли незнайомки та почали пропонувати послугу безкоштовного масажу як соціальну допомогу людям похилого віку. Жінка, погодившись на пропозицію, запросила їх до квартири, де під час спілкування передала шахрайкам $1,3 тис. та 16 тис. грн.

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Співробітники поліції затримали жінок у передмісті Києва. Ними виявились 32-річна та 49-річна мешканки Полтавської області, які вже перебувають у розшуку за скоєння такого ж злочину.

Під час обшуку у них було виявлено усю суму викрадених грошей. Обох зловмисниць затримали за ст. 208 КК України.

Наразі затриманим оголосили про підозру за ст. 190 (Шахрайство) КК України. Обом жінкам загрожує до трьох років позбавлення волі.











Пропонували масаж: у Києві “соцпрацівниці” викрали у пенсіонерки $1,3 тис. / 3 фотографии

Крадіжки у Києві

Працівники поліції у Києві затримали мешканця Донеччини біля автомобіля, який він намагався обікрасти.

42-річний чоловік розбив цеглою вікно авто та намагався витягнути техніку і втекти, проте йому не вдалося. Він застрягнув між автомобілем та стіною, біля якої було припарковане авто, та не зміг самостійно вибратись з пастки.

Його звільнили поліцейські після прибуття на місце подій.