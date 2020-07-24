В Одесі кота розстріляли з пневматичної зброї

В Одесі патрульні поліцейські під час патрулювання в Київському районі помітили кота, який потребував допомоги.

Інспектори разом з молодою жінкою, яка в цей час проїжджала повз, доставили кота у ветеринарну клініку.

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Медики виявили, що у кота під шкірою кулі від пневматичної зброї. Тварина зараз перебуває в клініці у тяжкому стані.

Правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника.

В Одеському зоопарку померло дитинча козулі

В Одеському зоопарку жінка влізла до бар’єру, щоб “врятувати” новонароджене дитинча косулі, внаслідок чого тварина померла.

Коли відвідувачка побачила процес пологів, їй здалося, що матір б’є своє дитинча.