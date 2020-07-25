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Факти / Надзвичайні події

У центрі Києва стріляли в іноземних студентів

Двох студентів-іноземців підстрелили у центрі Києва. Потерпілі отримали незначні травми.

Поліцейські з’ясували, що на вул. Коновальця у Печерському районі Києва у 20-річних студентів виник конфлікт з невідомим чоловіком.

Зловмисник кілька разів вистрілив з вогнепальної зброї по ногах хлопців.

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Від написання будь-яких офіційних заяв потерпілі відмовилися.

  • У центрі Києва стріляли в іноземних студентів
  • У центрі Києва стріляли в іноземних студентів
  • У центрі Києва стріляли в іноземних студентів
  • У центрі Києва стріляли в іноземних студентів
  • У центрі Києва стріляли в іноземних студентів
  • У центрі Києва стріляли в іноземних студентів
  • У центрі Києва стріляли в іноземних студентів
  • У центрі Києва стріляли в іноземних студентів
У центрі Києва стріляли в іноземних студентів / 4 фотографии

На місці вчинення злочину поліцейські виявили гільзу.

Зібрані відомості внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Порушено два кримінальні провадження за статтею Хуліганство та Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Расисти напали на студентів з Конго

20 липня п’ятеро п’яних чоловіків напали на студентів з Конго.

Студенти Київського національного університету будівництва і архітектури сідали в таксі, щоб поїхати з аптеки додому. У цей момент, до них підійшли  невідомі та почали їх бити.

Коли зловмисники почули сирену поліції, спробували втекли. Поліцейські знайшли нападників у лісі – вони хвалили себе, що покарали приїжджих.

Джерело: поліція Києва

Фото: поліція Києва

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