Поліція вручила підозру групі осіб, які обіцяли керівні посади у владі за винагороду. Таким чином, шахраї видурили $250 тис.

Учасників групи викрили ще у серпні 2019 року. Нині слідчі поліції повідомили чотирьом зловмисникам про підозру.

Банда видавала себе за представників Офісу президента та підшуковувала громадян, які хотіли влаштуватися туди на роботу. Від них підозрювані отримували гроші в особливо великих розмірах за сприяння.

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Їм інкримінуються статті Шахрайство, вчинене організованою групою та Незакінчений замах на шахрайство в особливо великому розмірі, вчинений організованою групою.

Шахраї обдурили пенсіонерку

Дві мешканки Полтавської області видурили у 73-річної киянки всі її заощадження.

Пенсіонерка розповіла, що на вулиці до неї підійшли незнайомки та пропонували безкоштовний масаж. Жінка, погодившись на пропозицію, запросила їх до квартири, де під час спілкування передала шахрайкам $1,3 тис. та 16 тис. грн.

Співробітники поліції затримали жінок у передмісті Києва. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.