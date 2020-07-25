У мережу виклали відео смертельного ДТП у селі Семиполки під Києвом. На ньому видно, як легковик Volkswagen врізався у вантажівку, яка перекинула пасажирський автобус.
В аварії загинула одна людина і ще дев’ятеро отримали поранення. Серед поранених 7-річна дівчинка.
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За даними поліції, аварія сталася близько 6.00 ранку на 54 км автодороги Київ-Чернігів.
Попередньо, водій легковика Volkswagen їхав у Чернігів, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.
Від зіткнення у фури відлетіло ліве колесо, через що некерована вантажівка викотилася на зустрічну смугу та зіткнулася з автобусом MAN.
Під Києвом зіткнулися вантажівка та легковик
У аварії загинув водій Volkswagen. Госпіталізовано дев’ять постраждалих з автобуса. Серед травмованих є діти.
Люди, які їхали у мікроавтобусі, поверталися з відпочинку на морі. Серед них були сім’ї з дітьми.
Джерело: Киев Оперативный, поліція Київської області