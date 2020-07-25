PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Вилетів на зустрічну смугу: момент ДТП у Семиполках потрапив на відео

У мережу виклали відео смертельного ДТП у селі Семиполки під Києвом. На ньому видно, як легковик Volkswagen врізався у вантажівку, яка перекинула пасажирський автобус.

В аварії загинула одна людина і ще дев’ятеро отримали поранення. Серед поранених 7-річна дівчинка.

Читайте: Не пропустив швидку: у Кам’янці-Подільському у ДТП постраждало дев’ять людей

За даними поліції, аварія сталася близько 6.00 ранку на 54 км автодороги Київ-Чернігів.

Попередньо, водій легковика Volkswagen їхав у Чернігів, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.

Від зіткнення у фури відлетіло ліве колесо, через що некерована вантажівка викотилася на зустрічну смугу та зіткнулася з автобусом MAN.

Під Києвом зіткнулися вантажівка та легковик

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх