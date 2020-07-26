26 липня у швейцарських Альпах сталася аварія невеликого туристичного літака.

У результаті авіакатастрофи загинули щонайменше 4 людини, які перебували на борту.

Аварія сталася близько 12.25 за місцевим часом в районі Глетчерспітце в муніципалітеті Блаттен.

Туристичний літак вилетів з аеродрому Райхенбах, куди й мав повернутися впродовж дня.

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Коли рятувальники прибули на місце події, то знайшли чотирьох загиблих пасажирів літака. Серед загиблих буди громадяни Австрії та Швейцарії.

За фактом авіакатастрофи правоохоронці вже почали розслідування.

Аварія літака у США

В американському місті Вест-Джордан штат Юта легкомоторний літак Piper-32 впав на дах житлового будинку. В результаті події загинули три пасажири, зокрема 9-місячна дитина.

Загалом на борту перебували шість осіб, постраждалих госпіталізовано.

Під час аварії в будинку перебувала літня жінка – її також відвезли в лікарню.

Джерело: ANSA