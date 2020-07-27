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Факти / Надзвичайні події

Блискавка влучила у фюзеляж: японський літак здійснив аварійну посадку

Вантажний літак Boeing 747 компанії Japan Cargo Airlines пішов на аварійну посадку в токійському аеропорту Наріта після попадання блискавки в фюзеляж.

Літак наразі оглядають механіки. Інцидент стався в ніч з неділі на понеділок.

Boeing 747 прямував з Наріти в американське місто Анкоридж, штат Аляска.

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Через 20 хвилин після зльоту на висоті 6 700 м в літак ударила блискавка. В результаті пілоти вирішили повернутися.

На борту перебували п’ять членів екіпажу, ніхто не постраждав.

Авіакатастрофа в Альпах

26 липня у швейцарських Альпах сталася аварія невеликого туристичного літака.

У результаті авіакатастрофи загинули щонайменше 4 людини, які перебували на борту.

Аварія сталася близько 12.25 за місцевим часом в районі Глетчерспітце в муніципалітеті Блаттен.

Фото: Dreamstime

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