На Львівщині внаслідок ДТП з автобусом травмувалися семеро осіб, зокрема, чотирирічна дитина.
Постраждалі звернулися за медичною допомогою. Про тяжкість їхніх травм інформації немає.
Попередньо встановлено, що водій автобуса БАЗ-А079 не впорався з керуванням на повороті та з’їхав у кювет.
Аварія сталася близько 9.20 біля села Велика Озимина в Самбірському районі.
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Автобус вилетів з дороги: під Львовом у ДТП травмувалися семеро людей / 4 фотографии
Автобус злетів у кювет на Дніпропетровщині
23 липня на трасі у Петриківському районі Дніпропетровщини автобус з пасажирами злетів у кювет. Внаслідок аварії було госпіталізовано 15 пасажирів.
Водій втік із місця ДТП. Поліція оголосила його в розшук.