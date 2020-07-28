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Факти / Надзвичайні події

На Арабатській стрілці поліцейський потонув у морі, рятуючи підлітків

Співробітник поліції із Нової Каховки втопився у морі на Арабатській стрілці, рятуючи дітей.

33-річний старший сержант побачив, яку групу підлітків хвиля відносить у море, повідомили у МВС України.

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Підліткам допомогли дістатися до берега, однак учасники рятувальної операції помітили, що сержант зник. Його знайшли мертвим у воді.

Обставини загибелі поліцейського з’ясовує слідство. Родину загиблого старшого сержанта обіцяють не залишити без уваги.

Потонули діти

10 червня 9-річний хлопчик втопився під час катання на човні на очах його старшого брата та сестри.

Діти взяли з дому дерев’яний човен та плавали ним річкою без нагляду батьків. Дірявий човен пішов на дно.

Відомо, що сім’я перебуває на обліку, як неблагополучна.

Джерело: МВС

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