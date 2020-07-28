У Кривому Розі кілька днів тому звільнили заручника, якого викрав його знайомий та силою утримував у власній квартирі нібито через борг у 7 тис. грн. Стали відомі подробиці кримінальної історії.

Чоловік вдома посадив потерпілого на собачий повідок, бив, а вночі виводив на прогулянку та змушував виконувати команди на очах своєї співмешканки та її подруги.

Люди в будинку чули плач полоненого, як його б’ють, але говорити про сусіда бояться навіть зараз, бо вважають його наркозалежним.

Небезпечного чоловіка затримали поліцейські одразу після того, як визволили заручника. Йому загрожує до шести років ув’язнення.

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У травні 2019 року затриманий уже потрапляв у кримінальну історію, в якій дивом обійшлося без жертв. Хтось розбив вікно у його квартирі й закинув запальну суміш. Була серйозна пожежа. Але хто і за що йому мстився тоді, досі невідомо.

Поліція Кривого Рогу Дніпропетровської області 25 липня звільнила чоловіка, якого викрав знайомий та два дні тримав на прив’язі у собачому ошийнику.

Зловмисник відібрав ключі і виніс з квартири потерпілого цінні речі.

27-річного заручника з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували, а 31-річного господаря квартири затримали.