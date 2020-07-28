У Харкові чоловік, якому на вигляд 35-45 років, викинувся з 11 поверху. Він упав на припаркований автомобіль, чоловік помер на місці.

– Повідомлення про те, що невідомий упав на припаркований у дворі будинку автомобіль, надійшло до поліції 28 липня о 13.25. За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції. На цей час проводиться огляд місця події, опитуються свідки, – розповіли у ГУ НП у Харківській області.

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Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та усі обставини смерті.

У Харкові чоловік упав на припарковане авто з 11 поверху / 1 фотография

У Чорноморську дворічна дівчинка випала з шостого поверху

У Чорноморську Одеської області дворічна дівчинка випала з вікна шостого поверху багатоповерхівки.

Дівчинка підставила табуретку і залізла на підвіконня. Вона сперлася на москітну сітку, і та не витримала.

Фото: Харків 1654