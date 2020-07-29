У Києві закрили на вхід та вихід станцію метро Вокзальна.

Надійшов анонімний дзвінок про замінування.

– Інформація про відкриття станції буде опублікована вiдразу після завершення перевірки, – заявили у столичному метрополітені.

Вибух на метро Мінська

21 липня, близько 12.30 прогримів вибух на виході з станції метро Мінська.

За даними правоохоронців, було знешкоджено ще два вибухових пристрої, які були закріплені між легковою автівкою та кіоском біля ринку Мінський.

За останні два тижні це був другий випадок мінування на станціях метро. 17 липня у Києві на станції Шулявська вибухнув смітник, одна людина постраждала.

29 липня Служба безпеки України затримала двох організаторів серії вибухів у Києві. Після першого вибуху організатори терактів надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ свої вимоги.

Вони вимагали перерахувати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю $500 тис.