У Кривому Розі дідусь врятував онуку ціною власного життя

У Кривому Розі онука відпочивала на березі річки разом з бабусею та дідусем.

Дитина пішла купатися з дідусем, а потім у воді почалася паніка.

Один з очевидців розповів, що вони почули крики жінки.

– Товариш різко роздягнувся та кинувся у воду рятувати дівчинку, – зазначив очевидець події.

У воді відчайдушно борсався пенсіонер. Він з усіх сил намагався виштовхнути дитину на поверхню, а от сам пішов під воду.

– Я стрибнув у воду і врятував дівчинку, а чоловіка вже не вийшло врятувати. Там сильна течія, я взяв під руку дівчинку і зрозумів, що не можу пливти, – розповів Вадим Ковбасюк.

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– До поліції надійшло повідомлення, про те що в одній із водойм під час плавання потонув чоловік 1965 року народження. Тіло померлого відправлено на судово-медичну експертизу з метою встановлення причин смерті, – зазначили у поліції.

На Херсонщині поліцейський потонув у морі, рятуючи підлітків

Співробітник поліції із Нової Каховки втопився у морі на Арабатській стрілці, рятуючи дітей.

33-річний старший сержант побачив, як групу підлітків хвиля відносить у море.

Підліткам допомогли дістатися до берега, однак учасники рятувальної операції помітили, що сержант зник. Його знайшли мертвим у воді.