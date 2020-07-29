В Одеській області усунули від роботи поліцейських, які побили учасника ООС

В Одеській області відсторонені від роботи поліцейські, яких звинувачують у побитті учасника Операції Об’єднаних сил у місті Болград.

Про це стало відомо під час мітингу на підтримку постраждалого. Близько ста учасників ООС зібралися в центрі Одеси біля будівлі регіонального главку Нацполіціі.

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Учасники акції вимагали притягнути до відповідальності поліцейських, які побили учасника бойових дій Тараса Чернявського.

– Наразі службове розслідування щодо перевірки причетності поліцейських до спричинення тілесних ушкоджень жителю Болграда триває. Співробітники територіального відділення поліції, які брали участь у конфлікті з ним, відсторонені від виконання службових обов’язків, – заявив заступник начальника главку Сергій Махотін, який вийшов до активістів.

За фактом побиття порушено кримінальну справу за ст. 125 КК України.

Махотін додав, що за результатами службового розслідування матеріали справи передадуть ДБР.

Побиття учасника ООС

Тарас Чернявський розповідає, що він прийшов у поліцію, щоб розшукати дружину з дітьми. Коли він прямував до виходу, то один з правоохоронців кинув у нього недопалок, потім на нього напали і побили – наносили удари по голові, намагалися заштовхати в рот землю.

Потім 29-річний чоловік звернувся до центральної районної лікарні. Саме медики і подзвонили в поліцію.

Однак, в поліції стверджували, що чоловік місцевий житель, який звертався до них травні, щоб знайти дружину і дітей.

Правоохоронці з’ясували, що його рідні перебувають в одному з реабілітаційних центрів для жертв домашнього насилля. У поліції стверджували, що надана інформація не задовольнила чоловіка, і він кілька разів приходив до підрозділу поліції з’ясовувати стосунки.

22 липня чоловік влаштував чергову сварку з одним з поліцейських, нецензурно висловлювався на його адресу і плюнув в обличчя. Після чого чоловіка закували в наручники. Факт побиття в поліції заперечували.