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Факти / Надзвичайні події

На Луганщині п’яний чоловік зірвав і спалив прапор України – його затримали

У Луганській області в селі Можніківка затримали 25-річного чоловіка, який у стані сильного алкогольного сп’яніння зірвав прапор України з флагштоку та спалив його.

На Луганщині п’яний чоловік зірвав і спалив прапор України – його затримали

Поліцейські встановили особу правопорушника, який здійснив наругу над державним прапором.

Наразі слідчі встановлюють обставини правопорушення, очевидців події та опитують свідків.

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За даним порушення відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України Наруга над державними символами.

Подібний інцидент уже траплявся в Одесі. У селі Іллінка Біляївського району невідомий хлопець зірвав зі стовпа біля будинку культури прапор України і витер об нього ноги. Сільський голова повідомив про це в поліцію.

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