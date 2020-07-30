Вибух ресторану в Японії: загинула людина

У місті Кіріяма в Японії прогримів вибух у ресторані. В результаті один чоловік загинув і ще 17 осіб були поранені.
Вибух стався близько 9.00 в районі. На думку поліцейських і пожежників, причиною став витік газу.
Ресторан повністю зруйнований, від нього залишився лише каркас. До вибуху він перебував на фінальній стадії ремонту і повинен був відкритися 31 липня.
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В результаті вибуху постраждали два співробітники і два клієнта банку, який знаходиться поряд.
За словами, очевидців, вибух був настільки сильним, що багато хто подумав про початок землетрусу.
Вибух будинку на Позняках
21 червня на Позняках у Києві прогримів вибух у дев’ятиповерховому житловому будинку.
Рятувальникам вдалося евакуювати 21 людину. П’ять осіб загинули.
Причиною вибуху стала робота з лічильниками газу напередодні трагедії.
Джерело: Kyodo
Фото: Kyodo