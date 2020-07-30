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Факти / Надзвичайні події

В Японії вибухнув ресторан, одна людина загинула, 17 поранені

У місті Кіріяма в Японії прогримів вибух у ресторані. В результаті один чоловік загинув і ще 17 осіб були поранені.

Вибух стався близько 9.00 в районі. На думку поліцейських і пожежників, причиною став витік газу.

Ресторан повністю зруйнований, від нього залишився лише каркас. До вибуху він перебував на фінальній стадії ремонту і повинен був відкритися 31 липня.

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В результаті вибуху постраждали два співробітники і два клієнта банку, який знаходиться поряд.

За словами, очевидців, вибух був настільки сильним, що багато хто подумав про початок землетрусу.

  • Вибух ресторану в Японії: загинула людина
  • Вибух ресторану в Японії: загинула людина
  • Вибух ресторану в Японії: загинула людина
  • Вибух ресторану в Японії: загинула людина
В Японії вибухнув ресторан, одна людина загинула, 17 поранені / 2 фотографии

Вибух будинку на Позняках

21 червня на Позняках у Києві прогримів вибух у дев’ятиповерховому житловому будинку.

Рятувальникам вдалося евакуювати 21 людину. П’ять осіб загинули.

Причиною вибуху стала робота з лічильниками газу напередодні трагедії.

Джерело: Kyodo

Фото: Kyodo

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