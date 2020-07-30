Через дощі, грози та пориви вітру у п’яти областях України спрацювали системи захисту ліній електропередач.

Тому 52 населених пункти лишилися без світла. Зокрема, у Чернігівській – 23, у Рівненській – 13, у Сумській – 10, по три – у Волинській та Чернівецькій.

Нині бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

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Окрім того, на Волині 29 липня негода принесла чимало збитків.

У Горохівському районі вітер зірвав дахи з трьох житлових будинків, частково пошкодив дахи ще двох, а також господарчих споруд ЦРЛ, будинку культури, двох школ, поліклініки, господарчої споруди психіатричного диспансеру, райсуду та майстерні АТП. Повалено чотири дерева.

А в Луцькому районі повалено 12 дерев. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Водночас, за даними синоптиків, 30 липня на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра на території Львiвської та Iвано-Франкiвської областей можливе пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1 м.

Під час злив також існує загроза значного мiсцевого та схилового стоку.

28 липня на Прикарпаття в гірському Верховинському районі з гори зійшов селевий потік і знову заблокував дорогу. В пастці опинилося кілька сіл.