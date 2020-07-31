У Києві СБУ затримала організатора групи торговців зброєю

У Києві СБУ затримала організатора групи, яка виготовляла і нелегально продавала зброю на території України.

Чоловік налагодив виробництво засобів ураження на території одного з регіонів, а потім поштовими сервісами доправляв готову продукцію до столиці. Зброю він та його спільники реалізовували через особисті зв’язки.

Правоохоронці викрили групу та вилучили три пістолети-кулемети SA-26, карабін Форт-201, майже 500 набоїв різного калібру, магазини до зброї та запчастини.

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Нині вирішується питання про повідомлення про підозру за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та обрання запобіжного заходу чоловікові. Якщо його провину доведуть, йому загрожує сім років в’язниці.















Доправляли до Києва поштою: СБУ затримала організатора групи торговців зброєю / 4 фотографии

Затримання торговців зброєю

У липні правоохоронці затримали четверо чоловіків, які на території Київської області торгували зброєю.

Також троє молодих хлопців та їхній керівник, 38-річний чоловік, вимагали гроші та препарати у наркозалежних.

Учасникам незаконного угруповання загрожує позбавлення волі.