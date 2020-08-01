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Факти / Надзвичайні події
Юлія Клєцова |

Поліцейські знайшли і ліквідували полтавського терориста Скрипника

Вночі 1 серпня поліцейські знайшли і ліквідували Романа Скрипника, який 23 липня захопив у заручники поліцейського.

полиция застрелила полтавского террориста

Зловмисника застрелили біля селища Опішня Зіньківського району Полтавської області.

Його виявив в одному з нежитлових будинків капітан поліції Гума, який мав при собі табельну зброю.

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Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського.

З метою його затримання була введена в дію операція Грім.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, злочинця ліквідував влучним пострілом співробітник КОРД.

– Заручник мав три секунди для того, щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живий і неушкоджений. У Романа Скрипника була можливість здатися поліції і залишитися живим, хоча і провести багато років за гратами. Але він сам вибрав свій шлях, – написав Геращенко.

  • Захоплення заручників у Полтаві: полтавський терорист Роман Скрипник убитий
  • Захоплення заручників у Полтаві: полтавський терорист Роман Скрипник убитий
  • Захоплення заручників у Полтаві: полтавський терорист Роман Скрипник убитий
  • Захоплення заручників у Полтаві: полтавський терорист Роман Скрипник убитий
  • Захоплення заручників у Полтаві: полтавський терорист Роман Скрипник убитий
  • Захоплення заручників у Полтаві: полтавський терорист Роман Скрипник убитий
Поліцейські знайшли і ліквідували полтавського терориста Скрипника / 3 фотографии

Захоплення заручників у Полтаві

23 липня у Полтаві Роман Скрипник взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна. Він проводив спецоперацію із затримання злочинця за крадіжку авто.

Підозрюваний Скрипник вихопив гранату РГД-5 і взяв у заручники оперативника. Вони виїхали з Полтави на автомобілі ВАЗ 2115.

Авто рухалося по трасі в напрямку Києва, але в Решетилівському районі Полтавської області Скрипник відпустив заручника і зник у лісі.

На його пошуки пішло вісім днів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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