Захоплення заручників у Полтаві: полтавський терорист Роман Скрипник убитий

Вночі 1 серпня поліцейські знайшли і ліквідували Романа Скрипника, який 23 липня захопив у заручники поліцейського.
Зловмисника застрелили біля селища Опішня Зіньківського району Полтавської області.
Його виявив в одному з нежитлових будинків капітан поліції Гума, який мав при собі табельну зброю.
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Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського.
З метою його затримання була введена в дію операція Грім.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, злочинця ліквідував влучним пострілом співробітник КОРД.
– Заручник мав три секунди для того, щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живий і неушкоджений. У Романа Скрипника була можливість здатися поліції і залишитися живим, хоча і провести багато років за гратами. Але він сам вибрав свій шлях, – написав Геращенко.
Захоплення заручників у Полтаві
23 липня у Полтаві Роман Скрипник взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна. Він проводив спецоперацію із затримання злочинця за крадіжку авто.
Підозрюваний Скрипник вихопив гранату РГД-5 і взяв у заручники оперативника. Вони виїхали з Полтави на автомобілі ВАЗ 2115.
Авто рухалося по трасі в напрямку Києва, але в Решетилівському районі Полтавської області Скрипник відпустив заручника і зник у лісі.
На його пошуки пішло вісім днів.