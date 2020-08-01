Поліція затримала індійського серійного вбивцю після того, як він втік в інший штат.

Він визнав свою причетність до вбивства понад 50 таксистів, чиї тіла були скинуті в канал з крокодилами.

Девендер Шарма був засуджений за вбивство семи таксистів в період з 2002 по 2004 рік. Його засудили до довічного ув’язнення в Джайпурі.

У січні цього року йому дали умовно-дострокове звільнення, але через 20 днів він не повернувся.

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Уже через шість місяців після того, як він пропав безвісти – індійська поліція заарештувала Шарму в столиці країни Делі, де він жив з вдовою, на якій одружився, бо не повернувся з умовно-дострокового звільнення.

Шарма зізнався, що порушив умови умовно-дострокового звільнення і не планував повертатися до в’язниці.

Також він розповів, що з компанією працював за схемою в північному штаті Уттар-Прадеш. Вони наймали таксі, а потім вбивали водіїв в затишних місцях, після чого кидали тіла в канали, де жили крокодили.

Авто Шарма продавав. Так він заробив близько 270 доларів за кожну машину.

За даними поліції, він був засуджений лише за декілька таких вбивств.

Нещодавно на Хмельниччині на задньому дворі сільської школи знайшли закривавлене тіло дівчини. До поліції звернулися місцеві мешканці, які зрання 29 червня побачили загиблу.