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Факти / Надзвичайні події

Мати лікувала від ангіни: на Харківщині раптово помер 12-річний хлопчик

В Ізюмському районі на Харківщині до лікарні доставили 12-річного хлопчика без ознак життя.

Мати, яка привезла дитину, розповіла, що її син хворів на ангіну.

Лікуванням хлопчика жінка займалася вдома сама, лікарів не викликала.

Після того, як хлопчик раптово знепритомнів, мати принесла його до приймального відділення районної лікарні.

Медики зафіксували смерть підлітка.

Правоохоронці відкрили справу за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України та з’ясовують обставини смерті дитини.

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У Львові дитину вилікували від рідкісної хвороби, спричиненої Covid-19

У Львові шестирічну дівчинку вилікували від педіатричного мультисистемного запального синдрому, спричиненого Covid-19.

У неї були всі симптоми: висока температура, міокардит, біль у животі, кон’юктивіт, висип на тілі та набряки на руках.

Минулого тижня її госпіталізували до реанімації у критичному стані.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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