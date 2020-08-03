PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

60 кг кокаїну на 200 млн грн: на Одещині затримали рекордну контрабанду з Еквадору

У морському порту Південний Одеської області правоохоронці виявили майже 60 кг контрабандного кокаїну.

Правоохоронці разом з Держприкордонслужбою запобігли збуту і розповсюдженню на території України значної кількості кокаїну.

– Правоохоронці виявили в порту Південний прихований від митного контролю наркотичний засіб, який контрабандно перемістили в Україну з Еквадору, – повідомили в прокуратурі.

Майже 60 кг кокаїну, розфасовані в пакети, були заховані в технічних ємностях судна. Вартість виявленої партії на чорному ринку – понад 200 млн грн.

Контрабанда на Одещині: у порту знайшли 60 кг кокаїну

Читайте: Продавав наркотики засудженим: на Рівненщині затримали керівника відділення колонії

– Наразі проводяться відповідні слідчі дії, спрямовані на встановлення зловмисників, причетних до злочину, притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Прокуратура Одеської області розпочала кримінальне провадження за фактом контрабанди.

Коноплі на Київщині

Поліція затримала мешканця Київської області за вирощування конопель та зберігання канабісу.

У 57-річного чоловіка на території фермерського господарства було 400 кущів та майже 3 кг готової наркотичної продукції.

Джерело: Прокуратура Одеської області

Фото: Прокуратура Одеської області

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка