Контрабанда на Одещині: у порту знайшли 60 кг кокаїну

У морському порту Південний Одеської області правоохоронці виявили майже 60 кг контрабандного кокаїну.

Правоохоронці разом з Держприкордонслужбою запобігли збуту і розповсюдженню на території України значної кількості кокаїну.

– Правоохоронці виявили в порту Південний прихований від митного контролю наркотичний засіб, який контрабандно перемістили в Україну з Еквадору, – повідомили в прокуратурі.

Майже 60 кг кокаїну, розфасовані в пакети, були заховані в технічних ємностях судна. Вартість виявленої партії на чорному ринку – понад 200 млн грн.

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– Наразі проводяться відповідні слідчі дії, спрямовані на встановлення зловмисників, причетних до злочину, притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Прокуратура Одеської області розпочала кримінальне провадження за фактом контрабанди.

Коноплі на Київщині

Поліція затримала мешканця Київської області за вирощування конопель та зберігання канабісу.

У 57-річного чоловіка на території фермерського господарства було 400 кущів та майже 3 кг готової наркотичної продукції.

Джерело: Прокуратура Одеської області

Фото: Прокуратура Одеської області