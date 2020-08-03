Біля пірамід в Єгипті автобус впав у канал, вісім людей загинули

2 серпня неподалік пірамід в Гізі в Єгипті автобус впав в зрошувальний канал.
Жертвами стали вісім осіб, сімох пасажирів вдалося врятувати.
Попередньо, встановлено, що причиною аварії стало те, що водій автобуса не впорався з керуванням.
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За словами свідків, автобус перевозив місцевих робітників. Вони прямували з роботи додому в Міноуфію.
Про іноземців в автобусі не повідомляється.
ДТП з автобусами в Єгипті
У 2019 році в Єгипті туристичні автобуси зіткнулися з вантажівкою. В результаті ДТП загинули шестеро людей і ще 24 отримали травми.
Деякі з поранених перебували в критичному стані.
Серед постраждалих – туристи з Індії та Малайзії. Також загинув єгипетський охоронець.
Туристичні автобуси прямували в Хургаду.
Джерело: Al Youm As Sabi