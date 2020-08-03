Чоловік, який перебуває у бізнес-центрі Леонардо, вимагає допустити до себе представників засобів масової інформації.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів.

– Зі злочинцем ведуться переговори. Він вимагає, щоб до нього допустили засоби масової інформації, щоб він дав якесь інтерв’ю. Схоже, ситуація розгортається за сценарієм, як це було в Луцьку. Стратегія на сьогодні – це переговори. За їхніми підсумками ухвалюватимуться рішення.

Читайте: Захоплення банку в Києві – стрім з місця події

За словами Геращенка, поки невідомо, чи є чоловіка справжній вибуховий пристрій або зброя.

За попередньою інформацією, зловмисником є 32-річний чоловік. Переговори з ним проводить співробітник поліції.

Бізнес-центр Леонардо в Києві захопили близько 12.00. Чоловік стверджує, що у нього в рюкзаку бомба.

Працівники покинули банк, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.

На місці працює поліція, територію оточили. Вулицю Володимирську перекрили на ділянці між вулицею Богдана Хмельницького і бульваром Шевченка.