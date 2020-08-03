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Факти / Надзвичайні події

Лобове зіткнення: у ДТП під Києвом загинули четверо людей, одну травмовано

У Київській області на 56 км траси Бориспіль-Дніпро, в районі Переяслав-Хмельницького району, 2 серпня о 23.31 сталося лобове зіткнення автомобілів Daewoo Lanos та ВАЗ 2106.

В ДТП загинули четверо пасажирів Daewoo Lanos, а його водія деблокували рятувальники з Переяслава і передали лікарям швидкої.

Що спричинило смертельну аварію, поки невідомо.

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  • ДТП під Києвом
  • ДТП під Києвом
  • ДТП під Києвом
  • ДТП під Києвом
Лобове зіткнення: у ДТП під Києвом загинули четверо людей, одну травмовано / 2 фотографии

Два дні тому в ДТП під Запоріжжям теж загинули чотири людини.

На трасі Василівка-Бердянськ BМW 1 серпня зіткнулася з вантажівкою MАN. Водій легковика намагався здійснити обгін і виїхав на смугу зустрічного руху.

Внаслідок ДТП водій BМW і троє його пасажирів загинули на місці. Серед них – дві жінки 1997 і 2001 років народження і чоловік 1995 року народження.

Рятувальникам довелося деблокувати тіла загиблих. Водія фури госпіталізували.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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