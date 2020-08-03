Захоплення банку в бізнес-центрі Леонардо в Києві – ФОТО і ВІДЕО

У центрі Києва у бізнес-центрі Леонардо невідомий чоловік захопив відділення банку. Він говорить, що має в рюкзаку бомбу.

На місці працює поліція, територію оточили. У Києві ввели спецоперацію Грім. Через це вулицю Володимирську перекрили на ділянці між вулицею Богдана Хмельницького і бульваром Шевченка.

Відомо, що з чоловіком, який захопив бізнес-центр, ведуть переговори.

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За попередньою інформацією, людей з сусідніх будівель не евакуйовували.



























Перші відео і фото захоплення банку в бізнес-центрі Леонардо в Києві / 7 фотографий

Про захоплення бізнес-центру Леонардо у Києві повідомила о 12.00 у поліцію співробітниця фінустанови.

Працівники покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.