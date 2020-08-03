PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Захоплення банку в Києві: Карімов збрехав про вибухівку

У Сухроб Карімова, який захопив відділення банку в Києві, бомби не виявилося.

– Не було у зловмисника вибухівки, – сказали в Службі безпеки України.

Раніше зловмисник погрожував підірвати вибухівку, яка нібито була у нього в рюкзаку.

Доповнюється…

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: СБУ

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка