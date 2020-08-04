У столиці Лівану в Бейруті прогримів сильний вибух.
Поки влада країни не називає точної причини події, проте серед версій звучали вибух піротехніки на кораблі або складі в порту.
Вибухова хвиля зруйнувала кілька будинків в районі Зайтун-бей.
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Як заявляють в Червоному хресті, уламки поранили багато людей.
– Ближче до порту кілька будинків зруйновано, там, за нашими даними, можуть бути люди під завалами, – заявив співробітник гуманітарної організації.
Наслідки вибуху ліквідують також військові.
Також уже стало відомо, що внаслідок вибуху постраждало російське посольство у Лівані.
Як виглядає Бейрут на карті
Вибух у порту Бейрута
У столиці Лівану у Бейруті прогримів вибух 3 серпня. Спочатку чути хлопок, а потім у небо піднявся стовп білого диму.
Також у ЗМІ повідомляють, що вибухів було кілька.
Уже в ЗМІ пишуть про десятьох загиблих, проте жертв може бути значно більше, бо рятувальна операція триває.