У столиці Лівану в Бейруті прогримів сильний вибух.

Поки влада країни не називає точної причини події, проте серед версій звучали вибух піротехніки на кораблі або складі в порту.

Вибухова хвиля зруйнувала кілька будинків в районі Зайтун-бей.

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Як заявляють в Червоному хресті, уламки поранили багато людей.

– Ближче до порту кілька будинків зруйновано, там, за нашими даними, можуть бути люди під завалами, – заявив співробітник гуманітарної організації.

Наслідки вибуху ліквідують також військові.

Також уже стало відомо, що внаслідок вибуху постраждало російське посольство у Лівані.

Як виглядає Бейрут на карті











Пошкоджені будинки та посольство РФ: де саме прогримів вибух у Бейруті (КАРТА) / 3 фотографии

Вибух у порту Бейрута

У столиці Лівану у Бейруті прогримів вибух 3 серпня. Спочатку чути хлопок, а потім у небо піднявся стовп білого диму.

Також у ЗМІ повідомляють, що вибухів було кілька.

Уже в ЗМІ пишуть про десятьох загиблих, проте жертв може бути значно більше, бо рятувальна операція триває.