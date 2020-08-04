У ніч на 4 серпня в Одесі невідомі здійснили замах на главу Міжнародної антикорупційної асамблеї Анатолія Коломійця.

За попередньою інформацією, замах стався в районі спортивного комплексу Краян.

Двоє нападників кинули в Коломійця дві гранати, коли він сідав у свій автомобіль.

Після того, як гранати вибухнули, антикорупціонер почав стріляти у нападників.

Після цього вони втекли, залишивши на місці злочину гранату Ф-1.

Поліція поки не публікувала офіційного повідомлення щодо інциденту.

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Замах в Одесі: в антикорупціонера Коломійця кинули гранати / 6 фотографий

Замах на активіста на Одещині

28 липня біля села Визирка на Одещині невідомі відкрили вогонь у бік авто, в якому перебував активіст Дем’ян Ганул.

Про замах на себе повідомив сам Ганул. Поліція, яка прибула на місце події, оголосила операцію Перехоплення.

Пізніше правоохоронці встановили особи нападників, якими виявилися жителі Южного віком від 25-ти до 31-го року.

Джерело: Любимый город

Фото: Любимый город