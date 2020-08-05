У Донецькій області судитимуть подружжя за знущання над прийомною дитиною.

У листопаді 2018 року з центру соціально-психологічної реабілітації дітей до прийомної сім’ї влаштували дівчинку 2010 року народження.

– Упродовж півроку прийомні батьки, принижуючи честь та гідність дитини, систематично вчиняли до неї психологічне та фізичне насильство у вигляді словесних образ, залякування, погроз вигнати з будинку, примушували її спати на підлозі, застосовували тілесні покарання та обмежували у харчуванні, – зазначили у прокуратурі.

Аби “виправити” фантазії дівчинки, батьки били її гілкою від дерева, а для “швидшого розуміння” математики змушували її голодну бігати вулицею з надітою на шию автомобільною покришкою.

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Про нелюдське ставлення до дитини в поліцію повідомили сусіди.

До суди відправили обвинувальний акт за фактом умисного систематичного вчинення фізичного, психологічного насильства, що призводить до фізичних та психологічних страждань, погіршення якості життя потерпілої особи.

Зловмисникам загрожує до 2 років позбавлення волі.

Зґвалтування на Сумщині

На Сумщині правоохоронці затримали ґвалтівника 9-річної дівчинки. Як привід зустрітися, він пообіцяв пригостити дівчинку вечерею у Макдональдс.

Після цього чоловік продовжив спілкування з дівчинкою, натякаючи на наступні зустрічі, але вже з її подружкою.

Джерело: Прокуратура Донецької області