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Факти / Надзвичайні події

Пасажирка вилетіла у вікно: в Одесі у ДТП постраждали четверо людей

Вночі 5 серпня в Одесі сталася ДТП, внаслідок якої постраждали чотири людини.

Аварія між легковими автомобілями BMW і Opel сталася на перетині Рішельєвської та Великої Арнаутської близько 01.00.

  • Пасажирка вилетіла у вікно: в Одесі в ДТП постраждали четверо людей
  • Пасажирка вилетіла у вікно: в Одесі в ДТП постраждали четверо людей
  • Пасажирка вилетіла у вікно: в Одесі в ДТП постраждали четверо людей
  • Пасажирка вилетіла у вікно: в Одесі в ДТП постраждали четверо людей
  • Пасажирка вилетіла у вікно: в Одесі в ДТП постраждали четверо людей
  • Пасажирка вилетіла у вікно: в Одесі в ДТП постраждали четверо людей
Пасажирка вилетіла у вікно: в Одесі у ДТП постраждали четверо людей / 3 фотографии

Під час зіткнення травмувалися четверо людей – водій і два пасажири в Opel, а також пасажир у BMW.

Очевидці бачили, як одна з пасажирок Opel вилетіла у вікно.

Попередньо, водій BMW проїхав перехрестя в районі Арабського культурного центру на червоне світло.

Авария.Одесса

Опубликовано Дарьей Сидоровской Вторник, 4 августа 2020 г.

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ДТП з машиною поліції в Одесі

30 липня в Одесі автомобіль патрульної поліції протаранив мікроавтобус служби доставки води, коли їхав на виклик.

В аварії, яка сталася на перехресті проспектів Шевченка і Гагаріна, постраждали і поліцейські, і пасажири мікроавтобуса.

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