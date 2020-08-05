У Києві на проспекті Перемоги вдень 5 серпня прорвало каналізаційну трубу.
Відзначається, що поблизу прориву (Повітрофлотський проспект) ремонтується шляхопровід.
Очевидці встигли зняти відео з новоутвореним гейзером.
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Фонтан із каналізації залив водою проїжджу частину на проспекті Перемоги.
Рівно два роки тому, на початку серпня 2018 року стався прорив труби у Києві практично за тією ж адресою.
Аварія сталася навпроти центрального РАГСу біля новобудови.
Потік води бив на висоту у кілька поверхів.