Внаслідок потужного вибуху в ліванському Бейруті, який стався напередодні в районі міського порту, постраждала дружина посла Нідерландів.

Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ.

– Постраждало дуже багато посольств і дипломатичних місій, які розташовані близько до порту. Наші колеги з Нідерландів досить серйозно постраждали — постраждала дружина посла, вона зараз в лікарні, – розповів він.

Також Осташ заявив про серйозні втрати серед дипломатів.

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Окрім цього, у Міністерстві закордонних справ Нідерландів додали, що серйозно постраждало їхнє посольство в Лівані.

Вибух у порту Бейрута

Потужний вибух у районі морського порту Бейрута прогримів у вівторок поблизу від бази ВМС Лівану.

Вибуховою хвилею знищено та пошкоджено десятки будинків, автомобілів, у багатьох кварталах столиці були вибиті стекла.

За попередніми даними, здетонували 2 750 тонн нітрату амонію, який привезли до порту міста ще у 2014 році.

За останніми даними, в результаті того, що сталося, загинули понад 100 осіб, понад 4 тис. постраждали.

У зв’язку з цим Україна запропонувала допомогу Лівану – до місця вибуху можуть відправити рятувальників.

Джерело: Радіо НВ